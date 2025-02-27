[２７日 ロイター] - ＬＳＥＧ（ロンドン証券取引所グループ）は２７日、２０２５は６．５─７．５％の増収になるとの見通しを示した。ＬＳＥＧがまとめたアナリスト予想は７．１％増だった。ＥＢＩＴＤＡ（利払い・税金・償却前利益）の利益率を２０２３年の水準から２４─２６年の間に約２５０ベーシスポイント（ｂｐ）引き上げることを目指していると述べた。アナリストが注目する２４年の年間契約額（ＡＳＶ）の伸びは６．