MLB公式Xが今永昇太の歌唱シーンを公開“今永劇場”が話題を呼んでいる。MLB公式X（旧ツイッター）が26日（日本時間27日）、カブス・今永昇太投手がギターを片手にチームのアンセムを歌う動画を投稿。SNSのファンは「今永先生、最高すぎる笑」と笑いが起きている。動画ではギターを片手にソファーに座る今永に、インタビュアーが「ギターは弾きますか？」と質問。マイクを持って「ネバー」と否定した日本人左腕だったが、半笑い