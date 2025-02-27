「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。日本料理の名店がさらに居心地の良い空間を目指して、移転オープンしました。隠れ家のような店で正統派日本料理を楽しめます。〈New Open News〉毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊