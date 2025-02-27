病気や怪我など「もしも」のときに備える生命保険。若い世代には、「まだ必要性を感じておらず未加入」「とりあえず入ってはいるけれど、本当に自分に合った保険なのかはわかっていない」という人も少なくないでしょう。 そこで今回は、生命保険の必要性や選び方・見直しのポイントについて、ファイナンシャル・プランナーの加藤梨里さんに教えていただきました。 人生の「もしも」に備える。 生命保険の種類と必要