2月26日、嵐の二宮和也（41）、Hey! Say! JUMPの山田涼介（31）、timeleszの菊池風磨（29）、KAT-TUNの中丸雄一（41／現在は出演自粛中）によるYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」が更新。動画内でKAT-TUNの解散に触れる場面があった。2001年に結成されたKAT-TUNは、2010年に赤西仁（40）、2013年に田中聖（39）、2016年に田口淳之介（39）と、メンバーが次々と脱退。現在は亀梨和也（39）、上田竜也（41）、中丸の3名で活動し