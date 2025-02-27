Instagramアカウント『ネネ&らいと』に投稿されたのは、2匹の猫が肉球を月に向けている様子です。その姿が、まるで月光のパワーを肉球に注入しているようで幻想的だと話題で、動画は18万1千再生を突破。「CMに使えそうなくらい素晴らしい猫ちゃんたちですね！」「これは癒し効果抜群ですね」など、たくさんのコメントが寄せられています。