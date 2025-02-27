公務で着用したアイテムが完売するなど、ファッションでも注目を集める英王室のキャサリン皇太子妃。同じアイテムを上手に着回すことでも知られるが、この度、独身時代から愛用しているジャケットの着回しコーデを披露した。【写真】今回キャサリン妃が身に着けたジャケットPeopleによると、現地時間2月26日に、キャサリン妃が夫ウィリアム皇太子とともに、ウェールズを訪問。同国の国旗カラーである赤いコートを纏って同地に