元乃木坂46の秋元真夏が、27日までにインスタグラムを更新。イメチェンショットに「可愛すぎる」「ボブ可愛い！」など絶賛が相次いだ。【写真】イメチェン前もかわいい秋元真夏秋元は「あきもとまなぼぶ。切りました久々に20cmくらいバッサリ」とつづり、ボブカットになったソロショットを公開。胸元まで届くくらい長かった髪がバッサリとカットされており、印象が激変した姿が収められている。また、投稿内では「乃木坂46