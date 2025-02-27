闇バイトで実行役を募る犯罪が社会問題となる中、警察庁は28日から、若者が集まる繁華街などで広告付きのトラックを走らせ、闇バイトに応募しないよう呼びかけを行います。「闇バイトは犯罪です。楽で簡単、高収入のバイトは、ありません。報酬はもらえず、捨て駒として逮捕される現実が待っています」去年、闇バイトによる強盗事件が相次いだほか、ミャンマーの国境地帯にある特殊詐欺の拠点から保護された16歳の少年が闇バイトに