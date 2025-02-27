タイを私的に訪問されている秋篠宮さまは、国立のナレースワン大学で名誉博士号を授与されました。秋篠宮さまは現地時間の27日午前、タイ北部ピサヌローク県にある国立のナレースワン大学を訪れ、畜産学の名誉博士号の授与式に臨まれました。秋篠宮さまはタイのシリントン王女と共同で研究プロジェクトを立ち上げていて、これまで取り組んできた魚類やニワトリの系統や、形態学的な発展についての学術研究がたたえられ、名誉博士号