競輪を統括するＪＫＡは２７日、北井佑季（３５）＝神奈川・１１９期＝が同日に実施されたＳ級Ｓ班選出委員会において、Ｓ級Ｓ班から除外され、Ｓ級１班に格付けされることが決定したと発表した。北井がドーピング検査で禁止物質が検出されたためドーピング違反と認定され、出場あっせん停止（３月１日から３カ月間）が決定したことによる措置。なお、北井は出場あっせん停止のほか、競走中の違反行為により、６月１日から１カ