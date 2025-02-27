東御市で建物火災が延焼し現在、建物3棟が燃えているということです。このほか駒ケ根市でも火事が起きていて山林に燃え移りそうとの情報が入っています火事があったのは東御市和の建物です。27日午後5時前、「建物から大量の煙と炎が見える」と通行人から消防に通報がありました。消防によりますとこの火事によるけが人や逃げ遅れは今のところないということです。現在、火事は延焼し建物3棟が燃えているということです。現在も消