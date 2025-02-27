2月23日に高知県四万十市で畑などを焼いた火事で見つかった遺体について、警察は27日、近くに住む鍋島香澄さん（92歳）であることが判明したと発表しました。この火事は、23日に四万十市手洗川で畑やビニールハウスなど約3800平方メートルを焼き、焼け跡から性別不明の遺体が発見されたもので、警察は27日、この遺体について畑で作業をしていた近くに住む鍋島香澄さん（92歳）であることが判明したと発表しました。事