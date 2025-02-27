おととし7月、東京・大田区で元交際相手の首を絞めて殺害した罪に問われている22歳の男がきょうの初公判で、起訴内容を認めました。東京・大田区の無職・三幸謙太郎被告（22）はおととし7月、自宅マンションで元交際相手の小松まといさん（当時19）の首を両手で絞めて殺害した罪に問われています。きょう、東京地裁で開かれた初公判で、三幸被告は裁判長から起訴内容について間違いがないか問われると、「ありません」と述べました