声優の菱川花菜が出演する文化放送 超！A&G＋のラジオ『菱川花菜のはなことば。』の公式Xが26日に更新。菱川の“おばあちゃんが言っていた”ショットが公開された。【写真あり】キュアプレシャスの菱川花菜、ついに『カブト』天道総司ポーズファンは既視感 『デリシャスパーティ◆プリキュア』（◆＝ハートマーク）のキュアプレシャス／和実ゆい役で知られる菱川。和実ゆいは、慕うおばあちゃん・和実よねが残した言葉「