元フジテレビアナウンサー・長谷川豊氏（49）が27日に自身のX（旧ツイッター）を更新。フジテレビに今後待ち受ける“3つの壁”について持論を展開した。長谷川氏は「フジテレビはこれから3つの大きな壁が立ちふさがります」と切り出すと「一つ目は第三者委員会の報告。ここが生ぬるい内容、もしくはその報告にきちんとした対応が出来なければアウトです」とポスト。また「二つ目は6月。おそらくここが天王山。株主総会があり