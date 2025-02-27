俳優の床嶋佳子（60）が26日、自身のインスタグラムを更新。“32年前”の広告パネルを公開した。【写真】「若い頃からずっと清楚」“32年前”の懐かし広告パネルを公開した床嶋佳子床嶋は「店頭で用済みになったパネルを父が譲り受けてきて、今も帰ると実家にある私のパネル（笑）」とつづり、1枚の写真をアップ。32年前の広告だといい「これ何歳だろう〜??調べたら1993年28歳でした〜」と紹介した。若かりし日の床嶋の姿に