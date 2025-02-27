２０２３年３月いっぱいで大阪・ＡＢＣテレビを退社し、フリーに転身したヒロド歩美アナウンサーが２７日、自身のＳＮＳを更新。メジャーリーグのアリゾナの春季キャンプ取材の思い出を公開した。「報道ステーション」のスポーツキャスターを担当するヒロドは「ＡＲＩＺＯＮＡＳＰＲＩＮＧＴＲＡＩＮＩＮＧ」と言葉を添え、ドジャースやホワイトソックスのキャンプ地での写真をアップ。報ステのスポーツコメンテーター・松