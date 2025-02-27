楽天は27日、中継ぎの宋家豪（ソン・チャーホウ＝32）投手が今月25日に千葉県内の病院で右膝外側半月板縫合術を受けたと発表した。試合復帰までは6カ月を要する見込みで、今季中の復帰が微妙な情勢となった。今季10年目を迎える右腕は最速156キロの直球と多彩な変化球を武器に昨季まで338試合に登板。19勝15敗7セーブ、120ホールドを挙げ、ブルペン陣に欠かせない存在だった。今季は新たにドラフト6位の陽柏翔（ヨウ・ボウ