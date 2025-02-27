ウクライナ侵攻から3年、今も激しい戦闘が続いています。前線では欧米などから供給された兵器が使われる一方で、敵を欺く「ダミー兵器」が活用されています。一体、どんなものなのか取材しました。これはロシア軍の爆撃機がウクライナの空軍基地を攻撃し、戦闘機を破壊したとされる映像です。しかし、ウクライナ空軍司令部は…。ウクライナ空軍司令部「戦闘機や防空システムのダミーを作る人に感謝。ロシアのミサイルは減り、ダミ