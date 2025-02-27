ビキニ環礁で「第五福竜丸」が被ばくしてから71年となるのを前に開催された反核を訴える国際交流会議＝27日午後、静岡市米国が太平洋・マーシャル諸島のビキニ環礁で実施した水爆実験で静岡県焼津市のマグロ漁船「第五福竜丸」が被ばくしてから3月1日で71年となるのを前に、反核を訴える国際交流会議が27日、静岡市で開かれた。主催する原水爆禁止日本協議会（原水協）と、米国や韓国、スペイン、フランスの団体代表が参加し核戦