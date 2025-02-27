2月27日午前、徳島県の公式ホームページが約3時間にわたってアクセスできず、行政手続きの電子申請などが出来なくなりました。徳島県によりますと、27日午前8時過ぎ、県のホームページを運用管理する事業者から「ホームページが閲覧しにくい状態になっている」と、連絡がありました。県の公式サイトには行政手続きに関する電子申請が出来るシステムもありますが、こうした手続きも一切できな