労働団体の事務所が入る宇都宮市の栃木県労働者福祉センターは、施設が老朽化したことなどから２０２５年６月に解散することを２７日に発表しました。 働く県民の福祉や文化活動を支援してきた栃木県労働者福祉センターは、１９６１年に設立し、これまで県内有数の労働運動の拠点として稼働してきました。 しかし施設の築年数が５０年を越え老朽化が進んでいて、東日本大震災発生後に修繕工事を行っても雨漏りが止ま