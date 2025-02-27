人気コスプレーヤーえなこ（31）が、26日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。ゲームアプリへの驚くべき課金額を明かした。えなこは「放置少女」というスマホの美少女育成系戦国バトルゲームアプリに課金したといい「私は『放置少女』だけに年500万円課金しちゃいました」と告白。MCのかまいたち濱家隆一は「しっかり金額言うてくれるやん！」と目を見開いて驚いていた。だが、えなこは「そのあとに、公式さんからお