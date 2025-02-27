2月27日、フジテレビ系『ノンストップ！』に、斎藤工がVTR出演。冬の就寝時の意外なルーティンを明かした。【関連】41歳で独身の斎藤工、家族に対する現在の考えを明かすも「来年結婚したりするかもしれない」今回番組では、耳を塞がない最新型イヤホンの新CM発表会に登壇した斎藤にインタビューを実施。この中で、“冬のマイルーティン”を聞かれた斎藤は、「ふんどしで寝てます」と明かした。その理由については、「あったまりす