おいしい料理を食べられるお店はたくさんあるけれど、ふと「子どもの頃、家族と食べた懐かしいあの味が食べたい！」と思うことがありませんか？『しーちゃんのごちそう』を無料で読む東京タワーが完成し、オリンピックの準備で東京が活気に満ちあふれていたとき、のんびりとした房総の海辺の町・鴨川で商店を営む一家がありました。甘えん坊のしーちゃんと、一人娘に甘いお父ちゃん、しっかり者のお母ちゃん。両親の愛情をたっ