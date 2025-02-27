第2期が放送中のTVアニメ『薬屋のひとりごと』第32話「皇太后」のあらすじと先行カットが公開された。 参考：『薬屋のひとりごと』猫猫と子翠の“共通点”瀬戸麻沙美が担う重要なポジションを解説 本作は、後宮を舞台に、“毒見役”の少女が様々な難事件を解決する、シリーズ累計発行部数3800万部突破の同名小説が原作の後宮謎解きエンターテインメント。2023年10月よりTVアニメ第1期が放送され、各配信プラッ