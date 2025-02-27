サクラマスを新たな名産品に！淡路島で創作料理のお披露目会です。脂ののったサクラマスの巻き寿司に…新鮮な刺身をあぶったサクラマス丼。２７日に兵庫県南あわじ市で行われたのは、淡路島で養殖されたサクラマスを使った新たなご当地グルメのお披露目会。地元の飲食店など１０店舗が参加し工夫を凝らして様々な創作料理を披露しました。南あわじ市は海水温が養殖に適していて、毎年３月〜５月の３か月間で約１万８０００