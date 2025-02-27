佐渡市の両津港では、耐震化などを目的に埋め立て工事が計画されています。しかし、加茂湖のカキ漁師からは、影響を懸念する声が聞かれています。 この工事は、両津港南ふ頭にあるジェットフォイル用の岸壁の耐震化や、防災機能の強化などを目的に現在の岸壁を沖合へ0.6ha埋め立てるものです。 25日、港内と海水導入路でつながる加茂湖のカキ漁師らに対し、説明会が開かれましたが･･･ ■カキ漁師 「工事をする上で組合員