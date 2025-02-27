27日(木)の新潟市は、青空が広がり日差しが暖かく感じられました。 ◆27日(木)の最高気温 最も高かったのは、糸魚川市で11.7℃と3月下旬並み。また、新潟市中央区でも10℃を超えて、3月中旬並みの気温になりました。 ただ、28日(金)は27日(木)よりも更に暖かくなりそうです。 ◆28日(金)午前9時の予想天気図 28日(金)は、日本の南に中心を持つ高気圧に覆われて、各地ともよく晴れる見込みです。この日差しと南から暖か