兵庫県の斎藤知事のパワハラ疑惑などについて調査している百条委員会。取りまとめに向けた協議が大詰めです。調査報告書の取りまとめに向けた話し合いが大詰めを迎えている百条委員会。２７日も非公開での協議会が開かれました。関係者によりますと、これまでの協議会で示された調査報告書のたたき台には、斎藤知事のパワハラ疑惑について「おおむね事実だった」などと記載。内部告発した元県民局長を特定して処分した県の