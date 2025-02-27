俳優の西野七瀬（30）が27日、都内で行われたモンスターハンターシリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』（28日発売）を記念した『モンスターハンターワイルズ』発売前夜イベントに参加した。【写真】デッカ！大タルに大興奮した西野七瀬イベントには実物大の大タルが登場。あまりに巨大で西野がすっぽり入るサイズ感に。西野は「すご〜い」と驚きの表情で「こんなのが爆発したら大ダメージですね」と笑顔を見せていた。