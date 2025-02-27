ミャンマーの国境地帯にある中国系犯罪組織の拠点から、救出された外国人の大規模な移送が再開しました。ミャンマーの国境地帯にある中国系犯罪組織の拠点からは、これまでに外国人7000人以上が解放されています。タイ側の受け入れ態勢が整っていないことなどから、先週、中国人およそ600人が帰国して以降、大規模な移送は行われていませんでしたが、27日に84人のインドネシア人がタイ側に引き渡されました。拠点の捜索を行った少