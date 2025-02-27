岩手県大船渡市で発生した大規模な山林火災について、中谷防衛相は27日、28日から通常の10倍の消火能力を持つ大型ヘリ2機を追加で出動させると明らかにしました。中谷防衛相「あす28日から、通常のヘリコプターの10倍の散水が可能な優れた空中消化能力を持つCH47輸送ヘリコプター2機の追加投入を予定をしております」岩手県の山林火災について自衛隊は、県からの災害派遣要請を受け、既に27日朝から、通常の10倍の消火能力を持つ大