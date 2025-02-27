フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）金光修社長とフジテレビ清水賢治社長が２７日、フジ・メディアＨＤの取締役会後、取材に応じた。清水社長はＣＭ差し替えによる経営への影響について「今、放送収入に関しましては、ＡＣ（ジャパン）のヤツは返金で請求しないこととしておりますので、前年比で言うと、１０％弱のレベルまで落ち込んでおります」と返答した。４月以降のセールスについては「継続の決定分は通常２月