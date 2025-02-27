【ソウル聯合ニュース】住宅事業などを手掛ける韓国・富栄グループは２７日、子どもが生まれた社員を対象とする出産奨励金制度により出生数の増加に寄与したとして、同グループの李重根（イ・ジュングン）会長が大統領直属の「低出産（少子）高齢社会委員会」から感謝の盾を授与されたと発表した。同委員会の周亨煥（チュ・ヒョンファン）副委員長は「少子高齢化という韓国社会の最大の問題を解決するため、企業が進むべき