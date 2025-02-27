延焼が続く岩手県大船渡市の山火事では27日午後、避難指示の区域が拡大されました。一方、山梨県でも森林火災が発生し、今も火の勢いが収まっていません。■大船渡火災避難指示区域を拡大26日、大船渡市で新たに発生した複数の山林火災。27日も最大瞬間風速18メートルが観測されるなど延焼が続き、大船渡市は27日午後、避難指示エリアを拡大しました。さらに、新たな被害も…。27日、路肩に倒れている男性とみられる遺体