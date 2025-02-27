来日して笑顔を見せる横浜ＤｅＮＡ・バウアー（球団提供）２年ぶりに横浜ＤｅＮＡに復帰したトレバー・バウアー投手（３４）が２７日に来日し、球団を通じて「チームの優勝に貢献できるように頑張ります」などとコメントした。米大リーグで２０２０年にサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）を獲得した右腕は、ベイスターズに加わった２３年に登板１９試合で１０勝４敗、防御率２・７６をマーク。昨季はメキシコのリーグでプレーして