（資料写真）２７日午後３時ごろ、綾瀬市大上４丁目の東名高速道路綾瀬スマートインターチェンジ（ＩＣ）付近で「中央分離帯の木が燃えている」と１１９番通報があった。中央分離帯の木や雑草など約５０平方メートルが焼け、けが人はいなかった。同市消防本部によると、焼け跡からたばこの吸い殻が複数本見つかり、出火原因との関連を調べている。