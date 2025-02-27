フジテレビ清水賢治社長（64）が27日、取締役会終了後に都内の同局で取材に応じた。席上で、中居正広氏（52）の女性トラブルに端を発した一連の問題で、1月にACジャパンのCMに差し替えた企業は311社に上ったことを明らかにした。2月については例年、400社以上の企業と契約しているとした上で、25日現在で取引企業は72社と激減したままであることも明かした。それでも、4月改編の番組については「4月改編ドラマは、スタートできる状