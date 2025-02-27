アパレルや化粧品などの広告事業を手掛けるGoodOld(東京都目黒区)は、新たな事業として大豆食品ブランド「DAIZ IS GOOD.」を立ち上げた。その第1弾となる「DAIZ IS GOOD. NOODLE」(ダイズイズグッド･ヌードル)」(以下「DAIZ麺」)、100g3玉で税込990円を2025年1月29日からECサイトで販売している。大豆は北海道産「ユキシズカ」を100%使用。大豆特有のにおいが少なく、甘みが強いのが特徴だという。低糖質･高たん白を特徴とした大豆