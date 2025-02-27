2004年に放送された「相棒 season3」は、人気が定着して新たな局面に入ったシーズンだと位置づけられる。その幕開けは政界の闇に杉下右京(水谷豊)＆亀山薫(寺脇康文)が切りこんだ「双頭の悪魔」。第1話のスペシャルから3話にわたって描かれた異例の3部作。絶対的な権力を誇り、政界に君臨する内閣官房長官・朱雀武比古(本田博太郎)の悪役ぶりが素晴らしい。薫が特命係から麹町東署に転属となったり、恋人の美和子(鈴木砂羽)との仲