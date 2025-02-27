月収21万円の手取り額は税金や社会保険料の控除によって異なるため、実際にどれくらい受け取れるのか気になる人もいるでしょう。 今回は、月収21万円の手取り額と、一人暮らしの生活費の内訳や節約方法を解説します。これから一人暮らしを始める方や、家計管理の見直しを考えている方はぜひ参考にしてください。 月収21万円の手取りはどれくらい？ 一般的に手取り額は月収の75～85％とされています。この割合