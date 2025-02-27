経済的な理由や家庭の事情により、奨学金制度を利用して大学や大学院などに進学した人も多いのではないでしょうか。学習意欲がある学生が進学を諦めずに済む制度ですが、卒業後に返済が開始します。 奨学金に利息が発生するのであれば、借入期間が長期化するほど金額もかさむため、可能であれば早期返済を行ったほうが負担を軽減できるでしょう。 本記事では、奨学金を400万円借りた場合に早期返済をするとどのようなメ