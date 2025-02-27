まだ卒業式を迎えていない高校生ルーキーが新風を吹かせた。ソフトバンクは宮崎春季キャンプ（生目の杜運動公園）の２７日、韓国・斗山ベアーズと練習試合（アイビー）を行い、９―０で快勝。ドラフト５位新人の石見颯真内野手（１８）が強烈な存在感を放った。この日は二軍首脳陣の推薦を受けてＢ組から一軍戦に参加。６回の守備から遊撃のポジションにつき、７回無死一塁の打席で非凡な打撃センスを見せつけた。相手左腕の外