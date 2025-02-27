能登半島地震で大きな被害を受けた石川県輪島市の山合いの町が27日、市に集団移転を求めました。集落ごとまちなかへの移転を希望するケースは初めてだということです。 27日、輪島市役所を訪れたのは市内の仮設住宅に暮らす住民たち。要望したのは…「災害リスクの少ない市街地での移転再建を決断いたしました。ご支援を賜りますようお願いいたします」輪島市内中心部への集落単位での集団移転です。 元々、住民たちが