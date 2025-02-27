韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「벽화마을（ピョクァマウル）」の意味知ってる？「벽화마을（ピョクァマウル）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、街とアートが融合したスポットです。「벽화마을（ピョクァマウル）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しス