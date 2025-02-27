住人が寝ている家に夜間忍び込む「ノビ」と呼ばれる手口で、金品を盗んでいたとみられる男が26日、逮捕されました。FBSのカメラが逮捕前の男を捉えていました。 ■加藤雄大記者「捜査員が諫本容疑者を取り囲んでいます。」捜査員に囲まれ、男は笑みを浮かべました。手には1本のたばこ。窃盗などの疑いで27日、逮捕された住居不定・無職の諫本浩二容疑者（46）です。たばこを吸い終えた諫本容疑者は、キャリーケース