《ナイツ塙宣之ですが、2月25日（火）の夜に顔を骨折する怪我を負ったため、お休みをいただくこととなりました。皆様にご迷惑、ご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。復帰の時期に関しては怪我の回復状況をみて判断し改めてお知らせ申し上げる所存です》2月27日、芸能事務所・マセキ芸能社の公式サイトで、所属するお笑いコンビ・ナイツの塙宣之（46）の休養が発表された。スポーツ紙記者は言う。「26日に放送され