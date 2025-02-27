多い日には2000人の観光客が訪れる高知県いの町の人気スポット「にこ淵」の遊歩道や駐車場などがリニューアルされ、2月26日に報道陣にお披露目されました。水晶のようにきらめく水面。美しく幻想的な「仁淀ブルー」を楽しめるいの町の秘境「にこ淵」です。新たに整備されたのは、にこ淵へ降りていくためのなだらかな道です。これまでは傾斜約45度の急な階段しかなかったため、足を滑らせる人がいたりすれ違いが難しか